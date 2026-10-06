Dal 1960 a oggi: il dilemma poetico dentro il neutrino

L’Accademia reale svedese delle scienze ha premiato il fisico belga Francis Halzen, «per i contributi determinanti all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica». Nel ripensare a queste particelle è utile tornare alla poesia di John Updike. E riconoscere la meraviglia della natura e delle sue leggi fisiche, che non sono a nostra disposizione, ma anche il desiderio umano di dare significato alla vita su questa terra