Dal margine al centro: l’Artico è la nuova frontiera globale

Permafrost che si scioglie, salmoni che muoiono, risorse e terre vergini contese. L’Artico non è più una periferia remota, ma uno spazio sempre più integrato nelle dinamiche globali che prova a resistere mentre le campagne estrattive di mezzo mondo puntano a nord, sognando nuove terre coltivabili

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,