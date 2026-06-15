Cibo

Dal margine al centro: l’Artico è la nuova frontiera globale

Illustrazione di Costanza Starrabba
Illustrazione di Costanza Starrabba
Illustrazione di Costanza Starrabba
Lucia Antista
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15 giugno 2026 • 13:18Aggiornato, 15 giugno 2026 • 13:45

Permafrost che si scioglie, salmoni che muoiono, risorse e terre vergini contese. L’Artico non è più una periferia remota, ma uno spazio sempre più integrato nelle dinamiche globali che prova a resistere mentre le campagne estrattive di mezzo mondo puntano a nord, sognando nuove terre coltivabili

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Lucia Antista
Lucia Antista
Lucia Antista

Scrive di cultura, arte e fenomeni dell’era digitale per diverse testate, tra cui Domani, Marie Claire, Vogue, Domus, Link idee per la tv.  