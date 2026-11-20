C'è Veggly, nata nel 2018 per iniziativa dell’ingegnere informatico brasiliano Alex Felipelli, che mette in contatto persone vegane e vegetariane. Ma anche su Tinder è possibile indicare sul profilo l’interesse per il veganismo o il vegetarianismo, mentre Bumble permette di mettere in evidenza interessi legati al cibo e alle bevande

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv