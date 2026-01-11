Dentro i romanzi “colpiscimi”, il desiderio in fondo è esistere

true false

Qualche anno fa ho avuto una relazione con una persona che durante il sesso voleva essere colpita, spesso immobilizzata, mani dietro la schiena e testa affondata nel cuscino. Voleva perdere il controllo, l’abnegazione. Non mi era mai capitato, erano richieste – esplicite – del tutto nuove per me e, al di là della grammatica, a mancarmi era la praticità dell’atto. Lo feci un paio di volte; colpivo. Ma non mi piaceva, ero a disagio. Glielo dissi, e accettò la mia incapacità. All’epoca non capivo.