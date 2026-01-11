il fenomeno della narrativa femminile contemporanea

Dentro i romanzi “colpiscimi”, il desiderio in fondo è esistere

Mattia Insolia
11 gennaio 2026 • 18:20

È una scena ricorrente in molti libri recenti: c’è una protagonista che chiede di essere colpita a letto. Li hanno chiamati hit me novel. L’analisi del dolore fatta da Lingiardi aiuta a capirne meglio le radici

Qualche anno fa ho avuto una relazione con una persona che durante il sesso voleva essere colpita, spesso immobilizzata, mani dietro la schiena e testa affondata nel cuscino. Voleva perdere il controllo, l’abnegazione. Non mi era mai capitato, erano richieste – esplicite – del tutto nuove per me e, al di là della grammatica, a mancarmi era la praticità dell’atto. Lo feci un paio di volte; colpivo. Ma non mi piaceva, ero a disagio. Glielo dissi, e accettò la mia incapacità. All’epoca non capivo.

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 