Desiderò di essere ancora un fuoco a mare, ma la sua giovinezza rideva di lei

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Maria viene dal Cilento e per lei è sempre stato strano fare l’amore su un letto. Fin dall’età di quindici anni, ha imparato una nudità fatta di sedili di macchine e campi sportivi, ha imparato a ferirsi le cosce nei cespugli di rovi e spine. Maria ha imparato a fare l’amore come i cani: per terra, sulla riva del fiume Calore, mentre i turisti tedeschi passavano e fotografavano il ponte medievale. Ha imparato a rotolarsi tra il mirto e le campagne incendiate di sole sporco, si è ritrovata la pag