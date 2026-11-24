true false

«Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il Rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla