Da tempo, in Italia, assistiamo ad un peggioramento progressivo della politica, delle istituzioni e della società civile nella loro capacità di gestire e ricomporre i conflitti che emergono da diverse visioni dei problemi: dalle proteste per le grandi opere o per le nuove tecnologie alle dispute sulla produzione di energia, incluse quelle da rinnovabili, per arrivare alle controversie sui diritti o sui valori.

I conflitti spesso conducono all’impasse, con conseguenze negative come frustrazione, danni economici e sfiducia nella democrazia. Inoltre, la mancanza di decisioni sui problemi complessi porta a difficoltà pratiche come, ad esempio, danni ambientali o difficoltà nella gestione di dilemmi sanitari, sociali e bioetici.

Oppure, più semplicemente, conducono ad uno stato di impotenza verso problemi urgenti che toccano la nostra società e che chi governa non riesce ad affrontare in modo adeguato: basti pensare alla crescente ondata di proteste per la violenza contro le donne o ad una questione importante, come l’intelligenza artificiale generativa, che sta entrando nelle nostre vite senza che un vero dibattito produca scelte regolative condivise, per affrontarne rischi e opportunità

Dietro la difficoltà nel gestire la divergenza di opinioni si nasconde un “blocco culturale”, che impedisce alle persone di ascoltarsi reciprocamente e di comprendere quali interessi portino a posizioni diverse dalla propria. In un mondo come il nostro, sempre più complesso e interdipendente, ci stiamo rassegnando ad assistere ad un declino che sembra inesorabile.

La strategia

Tuttavia, gli esperti di complessità ci dicono che quando ci si trova di fronte ad un problema complesso, è necessario cambiare paradigma, adottando uno sguardo “strategico”. Un modo di guardare al problema che si concentra non sulle parti del sistema, ma sulle loro relazioni, a partire dall’ascolto reciproco.

Per fortuna, anche per la democrazia, esiste un cambio di paradigma: quello offerto dalla democrazia deliberativa.

Che se fosse affiancata alla democrazia rappresentativa alla base delle nostre istituzioni, potrebbe migliorarne il funzionamento, favorendo la comprensione dei problemi e la ricerca di soluzioni più condivise.

L’idea, introdotta secoli fa da filosofi dell’antica Grecia, e poi ripresa nel XX secolo da pensatori come Habermas e Dewey, è di una “sfera pubblica” in cui i cittadini possono partecipare a discussioni razionali e prendere decisioni informate. Si tratta di un metodo che permette di inquadrare il problema fin da subito a partire dalle diverse prospettive, stimolando un confronto strutturato tra cittadini che la pensano diversamente tra loro.

Altri due sono gli ingredienti fondamentali: l’offerta di una base informativa comune a tutti i partecipanti, affinché la discussione si sviluppi in un campo che riduce le asimmetrie; e la presenza di facilitatori e facilitatrici per favorire una discussione basata su argomenti, anziché sullo scontro tra posizioni. Un confronto deliberativo è sempre una grande occasione di apprendimento e, aspetto non secondario, costruisce relazioni migliori.

Gli esperimenti

Molti esperimenti deliberativi, come ad esempio i Deliberative Polls promossi dal Deliberative Democracy Lab di Stanford, ad alcuni dei quali ho avuto la fortuna di partecipare, hanno dimostrato che se i cittadini votassero alle elezioni o in un referendum dopo aver beneficiato di un confronto informato con altri pari, si esprimerebbero diversamente.

E questo non perché il confronto li induce a cambiare idea, ma perché aiuta le persone ad entrare in contatto con i loro valori e di conseguenza a formarsi un’opinione consapevole su quel tema. Ma c’è di più: oltre a migliorare la qualità delle opinioni presenti nella cittadinanza, la democrazia deliberativa favorisce la ricerca di soluzioni alternative che possono rispondere meglio agli interessi di tutti i partecipanti alla discussione.

Per fare un esempio concreto, circa dieci anni prima di Macron, che ha concluso lo scorso anno una importante iniziativa sul fine vita, organizzammo insieme a Biennale Democrazia una discussione informata sul testamento biologico.

La discussione serviva a capire quale fosse l’utilità di una legge per regolare il tema. Ci colpì molto che, dopo qualche ora di discussione, i più di 600 cittadini partecipanti all’evento, alcuni a favore ed altri contro, smisero di esprimere la propria opinione, che stavamo raccogliendo con il televoto, e decisero di concentrarsi sugli interessi che avevano in comune: la prevenzione del dolore, le cure palliative, la consapevolezza delle famiglie dei malati.

La forma deliberativa del confronto aveva nobilitato l’intera platea, e persino gli esperti presenti, portandoli ad assumere le forma di una vera agorà democratica, capace di comprendere, insieme, come affrontare il problema: ossia l’impossibilità di comunicare dei pazienti in stato di incapacità.

In Italia l’applicazione della democrazia deliberativa resta ancora confinata all’iniziativa di poche organizzazioni illuminate. Le competenze ci sono, e il bisogno, manca solo la convinzione che la nostra democrazia si trovi di fronte ad un’importante opportunità, che altri paesi e la stessa Commissione Europea hanno già colto, introducendo la democrazia deliberativa all’interno delle proprie strutture decisionali e di governo.

Il 4 e 5 dicembre si tiene a Milano il terzo forum sul futuro della democrazia, Beyond a minimal democracy, organizzato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. L’obiettivo è di raccogliere le esperienze europee più interessanti di innovazione democratica. L’appuntamento segna la conclusione della cosiddetta “stagione scomposta”, il ciclo di appuntamenti organizzati dalla fondazione. Maggiori informazioni su: fondazionefeltrinelli.it

© Riproduzione riservata