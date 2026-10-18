Il festival

La disuguaglianza più dimenticata oggi è la povertà

vera gheno
vera gheno
vera gheno
18 ottobre 2026 • 19:12
Segui Domani su Google

Intersezionalità non vuol dire stilare una classifica delle varie discriminazioni, al contrario, invita a cogliere la complessità dell’essere umano. Ma quando si analizzano le iniquità che solcano oggi la nostra società, ce n’è una che non sempre viene presa in considerazione: la questione economica

L’articolo 3 della nostra Costituzione dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Fin qui, viene definito cosa si intenda formalmente per uguaglianza. Nella seconda parte, l’articolo 3 si occupa dell’uguaglianza sostanziale: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la l

vera gheno
vera gheno
vera gheno

Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per 20 anni con l’Accademia della Crusca. Dopo 18 anni da contrattista in vari atenei, da fine 2021 è ricercatrice a tempo determinato all’Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole” (2021, effequ) e “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole” (2024, Einaudi). "Nessunə è normale" (17 giugno 2025, UTET) è la sua diciassettesima monografia. Conduce, per Il Post, il podcast “Amare Parole”. Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione. È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.

La foto è di Simona Muscolini

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE