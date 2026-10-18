La disuguaglianza più dimenticata oggi è la povertà

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L’articolo 3 della nostra Costituzione dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Fin qui, viene definito cosa si intenda formalmente per uguaglianza. Nella seconda parte, l’articolo 3 si occupa dell’uguaglianza sostanziale: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la l