Il ritorno di Dr. Strangelove nelle sale in versione restaurata

Dottor Stranamore, o della fine del mondo. Se Trump batte Kubrick 6 a 0

Roberto Brunelli
12 ottobre 2026 • 19:10
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Torna il capolavoro che più di qualsiasi altro film ha rappresentato per decenni il confine estremo di ogni possibile distopia apocalittica. Ebbene, il tycoon e la sua amministrazione hanno superato qualsiasi aspettativa, dalle giravolte sull’Ucraina all’idea delle bombe su LA

C’è il maggiore T.J. Kong a cavallo della bomba atomica che sventola il cappello da cowboy scatenando la terza guerra mondiale: oggi viene naturale immaginarselo comandato dal segretario alla Difesa ultratatuato Pete Hegseth, quello che intende cacciare dall’esercito americani «i ciccioni, i trans, i barbuti, gli strambi, i rammolliti, i radicali», dato che lui vuole solo «guerrieri col testosterone al top». C’è il dottor Stranamore in persona che teorizza che saranno i computer a scegliere qual

Roberto Brunelli
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Roberto Brunelli

Caporedattori Esteri di Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock