Dottor Stranamore, o della fine del mondo. Se Trump batte Kubrick 6 a 0

Torna il capolavoro che più di qualsiasi altro film ha rappresentato per decenni il confine estremo di ogni possibile distopia apocalittica. Ebbene, il tycoon e la sua amministrazione hanno superato qualsiasi aspettativa, dalle giravolte sull’Ucraina all’idea delle bombe su LA
C’è il maggiore T.J. Kong a cavallo della bomba atomica che sventola il cappello da cowboy scatenando la terza guerra mondiale: oggi viene naturale immaginarselo comandato dal segretario alla Difesa ultratatuato Pete Hegseth, quello che intende cacciare dall’esercito americani «i ciccioni, i trans, i barbuti, gli strambi, i rammolliti, i radicali», dato che lui vuole solo «guerrieri col testosterone al top». C’è il dottor Stranamore in persona che teorizza che saranno i computer a scegliere qual