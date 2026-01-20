Dopo Valentino e Armani, cosa resta della moda italiana

Nel giorno della morte dell’”imperatore” la prima sfilata di Leo Dell’Orco, che ha preso in mano il timone della maison milanese. La scomparsa di due stilisti molto diversi che hanno costruito il successo della moda italiana nel mondo. Certezze, dubbi e domande sul futuro

Ho visto la sfilata Giorgio Armani dallo schermo del mio computer, nella tranquillità del mio studio. Molti diranno che la mediazione dello schermo, raffredda quell’atmosfera speciale che si respira partecipando fisicamente a quello spettacolo, a quella performance che è la presentazione di una collezione. Essere lì, presenti al rito, non è solo vedere la teoria degli abiti che sfilano sulla lunga passerella luminosa del teatro progettato da una archistar come Tadao Ando, ma è anche stare in uno