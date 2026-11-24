Quello che non si può dire riesce a essere un sofisticato congegno narrativo in cui le storie si incastonano l’unanell’altra. «Da quando ho iniziato a lavorarci, nel 2019, sono stati anni turbolenti. Anche ciò su cui stavo lavorando è stato influenzato dall’osservazione della violenza»
Dorothee Elmiger, scrittrice svizzera, è una delle voci più raffinate della letteratura europea contemporanea. Il suo ultimo romanzo, Quello che non si può dire (Gramma Feltrinelli, traduzione di Nicoletta Giacon, 2026), ha vinto, tra gli altri, il prestigioso Deutscher Buchpreis. Il romanzo prende spunto da una vicenda reale, la scomparsa, nel 2014, di due giovani donne olandesi nella foresta di Panama. Una scrittrice, invitata a tenere una conferenza sulla propria opera, rinuncia a parlare del