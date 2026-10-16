L’inizio della Scalfareide. Addio al “senatore” Bracardi

una volta ho scritto un articolo in due parti su Scalfari: storia di come non sono mai stato assunto a Repubblica. Tutti citano Scarpantibus e Catenacci, ma il comico romano scomparso lunedì conteneva moltitudini
Sabato (scorso) Una volta ho scritto una Scalfareide in due puntate. Voleva essere una specie di Fenomenologia di Mike Bongiorno alla Eco applicata a Eugenio Scalfari. La prima puntata uscì a fine anni Ottanta sull’Europeo di Lanfranco Vaccari, il giornale più bello in cui ho lavorato. Cominciava con un flashback, un po’ balzachiano, sulla famiglia d’origine del grande giornalista. «Quando era piccolo, il nonno gli raccontava le storie di Garibaldi. A Monteleone, in Calabria, ribattezzata Vibo V