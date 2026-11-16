Finzioni

Dov’è, o morte, la tua vittoria? L’inno alla speranza di Vinicio Capossela

Nicola Imberti
16 novembre 2026 • 16:36
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Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla (foto Andrea Morgillo)
Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla (foto Andrea Morgillo)
Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla (foto Andrea Morgillo)

Un radiodramma trasmesso su Radio 3, una ballad opera nei teatri di alcune città italiane e un disco che raccoglierà le canzoni dello spettacolo. Nell’ultimo progetto di Capossela la poesia di Dylan Thomas incontra la lettera ai Corinzi di San Paolo: perché non siamo fatti per morire, nemmeno quando siamo morti

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Si potrebbe partire dal titolo, E morte non avrà dominio. La poesia di Dylan Thomas che incontra la lettera ai Corinzi di San Paolo: «Dov’è, o morte, la tua vittoria?» Si potrebbe partire da qui. Dall’idea che non siamo fatti per morire, nemmeno quando siamo morti. È intorno a questa idea, semplice e rivoluzionaria, che Vinicio Capossela ha costruito un progetto ambizioso. Un radiodramma, Sotto il bosco di latte, trasmesso su Rai Radio 3 e disponibile su RaiPlay Sound. Una ballad opera, E morte

Nicola Imberti
Nicola Imberti
Nicola Imberti

Nato a Brescia nel 1977. Giornalista dal 2001, dopo la laurea in Scienze della comunicazione inizia a lavorare al settimanale Tempi. Nel 2005 passa al Tempo dove si occupa di politica e, dal 2013, diventa responsabile del sito del quotidiano romano. Dal 2017 al 2020 è al Foglio, anche qui come responsabile del sito. È cofondatore di Good morning Italia.