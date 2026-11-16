Dov’è, o morte, la tua vittoria? L’inno alla speranza di Vinicio Capossela

Un radiodramma trasmesso su Radio 3, una ballad opera nei teatri di alcune città italiane e un disco che raccoglierà le canzoni dello spettacolo. Nell’ultimo progetto di Capossela la poesia di Dylan Thomas incontra la lettera ai Corinzi di San Paolo: perché non siamo fatti per morire, nemmeno quando siamo morti

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Si potrebbe partire dal titolo, E morte non avrà dominio. La poesia di Dylan Thomas che incontra la lettera ai Corinzi di San Paolo: «Dov’è, o morte, la tua vittoria?» Si potrebbe partire da qui. Dall’idea che non siamo fatti per morire, nemmeno quando siamo morti. È intorno a questa idea, semplice e rivoluzionaria, che Vinicio Capossela ha costruito un progetto ambizioso. Un radiodramma, Sotto il bosco di latte, trasmesso su Rai Radio 3 e disponibile su RaiPlay Sound. Una ballad opera, E morte