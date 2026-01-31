false false

Il direttore artistico, Carlo Conti, ha annunciato al Tg1 i duetti della prossima edizione di Sanremo che andranno in onda nella serata di venerdì 27 febbraio. Tra gli omaggi ci sono quelli a Luigi Tenco e Orenlla Vanoni.

Tutti i duetti

- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono;

- Le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di Gatto;

- Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te;

- Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi;

- Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady is a Tramp;

- Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via;

- Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé;

- Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax;

- Ermal Meta con Dardust in Golden hour;

- Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura;

- Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola;

- Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole;

- J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita;

- Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento;

- Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto;

- Levante con Gaia in I maschi;

- Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà;

- Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore; Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio;

- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo;

- Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno;

- Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto;

- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone;

- Raf con The Kolors in The Riddle;

- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni;

- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena;

- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack;

- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho;

- Tommaso Paradiso con gli Stadio in L'ultima luna;

- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita.

