L'annuncio di Conti al Tg1 per la serata prevista il prossimo 27 febbraio.
Il direttore artistico, Carlo Conti, ha annunciato al Tg1 i duetti della prossima edizione di Sanremo che andranno in onda nella serata di venerdì 27 febbraio. Tra gli omaggi ci sono quelli a Luigi Tenco e Orenlla Vanoni.
Tutti i duetti
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono;
- Le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di Gatto;
- Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te;
- Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi;
- Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady is a Tramp;
- Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via;
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé;
- Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax;
- Ermal Meta con Dardust in Golden hour;
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura;
- Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola;
- Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole;
- J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita;
- Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento;
- Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto;
- Levante con Gaia in I maschi;
- Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà;
- Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore; Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio;
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo;
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno;
- Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto;
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone;
- Raf con The Kolors in The Riddle;
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni;
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena;
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack;
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho;
- Tommaso Paradiso con gli Stadio in L'ultima luna;
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita.
