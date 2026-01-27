Ogni anno facciamo un esperimento: partiamo dalle pagelle dei giornalisti italiani che hanno ascoltato in anteprima i brani di Sanremo, le mettiamo insieme e calcoliamo una media dei voti, con qualche piccolo correttivo (che spieghiamo più sotto nel dettaglio). Quest’anno abbiamo considerato oltre 20 testate, più o meno specialistiche, e ricavato una classifica complessiva. Questo è il risultato.

Secondo i giornalisti, i primi cinque classificati a Sanremo 2026 saranno Ditonellapiaga, Maria Antonietta & Colombre, Fulminacci, Serena Brancale e Sayf. In fondo alla graduatoria, invece, ci sono Francesco Renga, Leo Gassmann, Lda & Aka7Even, Samurai Jay ed Elettra Lamborghini.

Ovviamente va preso tutto per quello che è: un gioco, o appunto un esperimento. Lo abbiamo già fatto nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Nei primi due casi, i vincitori reali (Marco Mengoni e Angelina Mango) erano effettivamente tra i favoriti. Lo scorso anno, invece, Olly era finito solo ottavo nella classifica dei giornalisti, anche se in alto c’erano comunque Brunori Sas, Simone Cristicchi, Giorgia e Lucio Corsi, tutti poi protagonisti del festival.

Che Sanremo ci aspetta? Le nostre impressioni dopo aver ascoltato le canzoni in anteprima

Emanuela Del Frate

I criteri

Insomma, non aspettatevi un vaticinio. Anche perché i giudizi dei giornalisti possono essere molto diversi tra loro. Per esempio Luca Dondoni, uno dei critici musicali più noti, nella sua classifica per La Stampa ha dato 3 a Ditonellapiaga, che invece è stata apprezzata quasi da tutti gli altri.

Per limitare le esagerazioni, abbiamo eliminato per ogni artista il voto più alto e quello più basso (sì, qualcuno ha dato anche degli “zero”). Quando lo stesso voto si ripeteva, lo abbiamo tolto una sola volta. In questo modo dovrebbe emergere una media più equilibrata.

Due ultime note metodologiche: tutti i voti si basano su un solo ascolto, che non sempre è sufficiente. E poi, quando nel vero Sanremo entrerà in gioco il televoto, contano anche fattori che vanno oltre la qualità della canzone. Nessuno pretende dunque di prevedere il futuro, ma a un mese dal festival è comunque interessante dare uno sguardo a questa primissima classifica.

Le pagelle

Le testate considerate sono 21: AdnKronos, All Music, Amica, Corriere, Donna Moderna, Famiglia Cristiana, Gay.it, HuffPost, Il Mattino, Il Riformista, Italia Oggi, La Stampa, Leggo, Newsic, Open, Repubblica, Rockit, SkyTg24, Sole 24 Ore, Unione Sarda e Vanity Fair. Non sono state considerate le classifiche di altre testate prestigiose, ma che non riportavano un giudizio numerico.

Le pagelle sono state scritte dai giornalisti: Alvise Salerno, Chiara Moniaci, Andrea Laffranchi, Giulia Scolari, Fulvia Degl'Innocenti, Giuliano Federico, Linda Varlese, Federico Vacalebre, Luca Sablone, Claudio Plazzotta, Luca Dondoni, Rita Vecchio, Matteo D'Amico, Gabriele Fazio, Andrea Silenzi, Dario Falcini, Fabrizio Basso, Francesco Prisco, Angela D'Errico

Quella qui sotto è la classifica completa, con accanto la media dei voti.

La classifica completa

  1. Ditonellapiaga - Che fastidio! 7,64
  2. Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta7,20
  3. Fulminacci - Stupida sfortuna7,09
  4. Serena Brancale - Qui con me 6,87
  5. Sayf - Tu mi piaci tanto6,84
  6. Ermal Meta - Stella stellina – 6,79
  7. Malika Ayane - Animali notturni – 6,79
  8. Chiello - Ti penso sempre6,66
  9. Tommaso Paradiso - I romantici 6,62
  10. Tredici Pietro - Uomo che cade6,61
  11. Fedez & Marco Masini - Male necessario6,49
  12. Levante - Sei tu6,45
  13. Dargen D’Amico - Ai Ai 6,42
  14. J-Ax - Italia starter pack6,21
  15. Patty Pravo - Opera6,17
  16. Nayt - Prima che6,16
  17. Bambole di Pezza - Resta con me6,12
  18. Eddie Brock - Avvoltoi6,12
  19. Michele Bravi - Prima o poi 6,12
  20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare6,11
  21. Arisa - Magica favola6,04
  22. Mara Sattei - Le cose che non sai di me6,00
  23. Luchè - Labirinto5,79
  24. Raf - Ora e per sempre5,70
  25. Sal Da Vinci - Per sempre sì5,62
  26. Francesco Renga - Il meglio di me 5,43
  27. Leo Gassmann - Naturale5,42
  28. LDA & Aka7even - Poesie clandestine5,36
  29. Samurai Jay - Ossessione5,29
  30. Elettra Lamborghini - Voilà4,99
Elettra Lamborghini (foto Ansa)
