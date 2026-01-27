Abbiamo messo insieme i voti di più di 20 giornalisti che hanno ascoltato in anteprima le canzoni del festival. Poi abbiamo fatto una media. Ecco la classifica completa, con il flop di Samurai Jay ed Elettra Lamborghini

Ogni anno facciamo un esperimento: partiamo dalle pagelle dei giornalisti italiani che hanno ascoltato in anteprima i brani di Sanremo, le mettiamo insieme e calcoliamo una media dei voti, con qualche piccolo correttivo (che spieghiamo più sotto nel dettaglio). Quest’anno abbiamo considerato oltre 20 testate, più o meno specialistiche, e ricavato una classifica complessiva. Questo è il risultato.

Secondo i giornalisti, i primi cinque classificati a Sanremo 2026 saranno Ditonellapiaga, Maria Antonietta & Colombre, Fulminacci, Serena Brancale e Sayf. In fondo alla graduatoria, invece, ci sono Francesco Renga, Leo Gassmann, Lda & Aka7Even, Samurai Jay ed Elettra Lamborghini.

Ovviamente va preso tutto per quello che è: un gioco, o appunto un esperimento. Lo abbiamo già fatto nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Nei primi due casi, i vincitori reali (Marco Mengoni e Angelina Mango) erano effettivamente tra i favoriti. Lo scorso anno, invece, Olly era finito solo ottavo nella classifica dei giornalisti, anche se in alto c’erano comunque Brunori Sas, Simone Cristicchi, Giorgia e Lucio Corsi, tutti poi protagonisti del festival.

I criteri

Insomma, non aspettatevi un vaticinio. Anche perché i giudizi dei giornalisti possono essere molto diversi tra loro. Per esempio Luca Dondoni, uno dei critici musicali più noti, nella sua classifica per La Stampa ha dato 3 a Ditonellapiaga, che invece è stata apprezzata quasi da tutti gli altri.

Per limitare le esagerazioni, abbiamo eliminato per ogni artista il voto più alto e quello più basso (sì, qualcuno ha dato anche degli “zero”). Quando lo stesso voto si ripeteva, lo abbiamo tolto una sola volta. In questo modo dovrebbe emergere una media più equilibrata.

Due ultime note metodologiche: tutti i voti si basano su un solo ascolto, che non sempre è sufficiente. E poi, quando nel vero Sanremo entrerà in gioco il televoto, contano anche fattori che vanno oltre la qualità della canzone. Nessuno pretende dunque di prevedere il futuro, ma a un mese dal festival è comunque interessante dare uno sguardo a questa primissima classifica.

Le pagelle

Le testate considerate sono 21: AdnKronos, All Music, Amica, Corriere, Donna Moderna, Famiglia Cristiana, Gay.it, HuffPost, Il Mattino, Il Riformista, Italia Oggi, La Stampa, Leggo, Newsic, Open, Repubblica, Rockit, SkyTg24, Sole 24 Ore, Unione Sarda e Vanity Fair. Non sono state considerate le classifiche di altre testate prestigiose, ma che non riportavano un giudizio numerico.

Le pagelle sono state scritte dai giornalisti: Alvise Salerno, Chiara Moniaci, Andrea Laffranchi, Giulia Scolari, Fulvia Degl'Innocenti, Giuliano Federico, Linda Varlese, Federico Vacalebre, Luca Sablone, Claudio Plazzotta, Luca Dondoni, Rita Vecchio, Matteo D'Amico, Gabriele Fazio, Andrea Silenzi, Dario Falcini, Fabrizio Basso, Francesco Prisco, Angela D'Errico

Quella qui sotto è la classifica completa, con accanto la media dei voti.

La classifica completa

Ditonellapiaga - Che fastidio! – 7,64 Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta – 7,20 Fulminacci - Stupida sfortuna – 7,09 Serena Brancale - Qui con me – 6,87 Sayf - Tu mi piaci tanto – 6,84 Ermal Meta - Stella stellina – 6,79 Malika Ayane - Animali notturni – 6,79 Chiello - Ti penso sempre – 6,66 Tommaso Paradiso - I romantici – 6,62 Tredici Pietro - Uomo che cade – 6,61 Fedez & Marco Masini - Male necessario – 6,49 Levante - Sei tu – 6,45 Dargen D’Amico - Ai Ai – 6,42 J-Ax - Italia starter pack – 6,21 Patty Pravo - Opera – 6,17 Nayt - Prima che – 6,16 Bambole di Pezza - Resta con me – 6,12 Eddie Brock - Avvoltoi – 6,12 Michele Bravi - Prima o poi – 6,12 Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare – 6,11 Arisa - Magica favola – 6,04 Mara Sattei - Le cose che non sai di me – 6,00 Luchè - Labirinto – 5,79 Raf - Ora e per sempre – 5,70 Sal Da Vinci - Per sempre sì – 5,62 Francesco Renga - Il meglio di me – 5,43 Leo Gassmann - Naturale – 5,42 LDA & Aka7even - Poesie clandestine – 5,36 Samurai Jay - Ossessione – 5,29 Elettra Lamborghini - Voilà – 4,99

