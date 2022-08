Domani segue la mostra del cinema di Venezia dal molo dell’Hotel Excelsior, su una barca elettrica offerta da RePower, partner esclusivo per questa iniziativa. I video si possono seguire sul profilo Instagram di Domani e qui sul sito. La competizione inizia oggi: ci sono 23 film in gara. È anche un ritorno alla normalità dopo la pandemia, visto che negli ultimi due anni non potevano essere invitati molti ospiti stranieri. Nel video il racconto di Annalia Venezia.

