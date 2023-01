Cantante, chitarrista, fondatore dei gruppi The Byrds e Crosby, Stills and Nash. Dopo un carriera durata per sei decenni anni è morto ieri all’età di 81 anni

È morto questa notte David Crosby, leggendario cantante e chitarrista. Nato in California nel 1941 entra nel gruppo folck-rock The Byrds nel 1964. Dopo una tempestosa convivenza con gli altri membri, abbandona il gruppo per fondare Crosby, Stills and Nash, a cui successivamente si aggiungerà il musicista Neil Young. Nel 1969 suona al festival di Woodstock. Le esatte cause della morte di Crosby non sono state divulgate.

