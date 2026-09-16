E se passa il piacere? Il vino ai tempi dell’Ozempic

Chi assume farmaci GLP-1 testimonia una riduzione del desiderio di consumare alcol, ma è ancora presto per parlare di un effetto generalizzabile a tutti i consumatori di semaglutide e tirzepatide. Più che chiederci se Ozempic possa “uccidere” il vino, dovremmo chiederci cosa accade quando una terapia capace di modificare fame e sistemi della ricompensa entra in una società in cui il rapporto con il cibo è già cambiato

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt