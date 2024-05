“Tempi esponenziali” è il tema della tredicesima edizione del Festival della Tv che si terrà a Dogliani, in Piemonte, dal 24 al 26 maggio, nell’anno che celebra i 70 anni della Rai e della Televisione in Italia.

Il Festival, come sempre gratuito e aperto al pubblico, dedicato al mondo della tv e dei media, è l’appuntamento nazionale con le grandi trasmissioni di successo, i nuovi esperimenti di comunicazione, i media tradizionali e quelli più innovativi, i volti che hanno segnato la storia della televisione italiana e i giovani che aprono nuovi scenari nel panorama della comunicazione.

Per tre giorni Dogliani si trasforma in un laboratorio in cui pensare e discutere la televisione e i media di oggi e quelli del futuro. Incontri, confronti, momenti di intrattenimento, musica, buon cibo e buon vino.

Il programma

Il programma dell’evento con 50 incontri e 122 ospiti, distribuiti sulle tre piazze dell’evento, parte, quest’anno, da una riflessione sul vorticoso incalzare dei cambiamenti che è ormai il carattere dominante dei nostri tempi e che diventa il filo conduttore del Festival. Il tempo che viviamo oggi dura realmente un istante, corre ad una velocità frenetica che non lascia spazio ad un qualunque tentativo di essere padroneggiata.

Viviamo tempi esponenziali. La tecnologia ha letteralmente stravolto le nostre esistenze e lo sta facendo quasi azzerando le distanze tra le tappe del percorso evolutivo dell’umanità, concentrando in uno spazio temporale incredibilmente compresso mutamenti capaci di ridisegnare costantemente le nostre vite. La velocità di questo cambiamento continuo, pur con il suo carico di effetti positivi, si riflette su tutti gli aspetti del vivere e inevitabilmente disorienta e destabilizza perché non è in sincronia con le nostre capacità di assimilazione.

Tutto questo estende i suoi effetti anche sul nostro modo di approcciarci alle cose e di consumarle. È veloce e troppo spesso ormai superficiale il modo di informarsi, è veloce il tempo in cui un qualunque evento diventa notizia, occupa quasi tutto lo spazio e poi scompare, è velocemente approssimativa la nostra capacità di attenzione, di approfondimento, di analisi e approssimative e semplificanti diventano molte fonti di informazione che quella stessa velocità rincorrono.

In questo mondo di opportunità comunque straordinario, che per lo più generano incertezze, questa edizione del Festival della Tv si propone come un momento di riflessione per provare a guardare le cose da prospettive differenti e cercare magari spunti di confronto per imparare ad essere protagonisti maggiormente consapevoli del nostro tempo e capaci di affrontare con meno timore il futuro. Il Festival è strutturato in panel tematici della durata di un’ora ognuno dei quali dedicato ad un tema, ad un personaggio, ad una trasmissione.

Gli ospiti

I tanti momenti della manifestazione, in equilibro tra approfondimento e intrattenimento, richiamano sempre un grande pubblico che ha l’occasione di incontrare i grandi personaggi della tv, dell’informazione e della comunicazione in una dimensione informale e diretta.

Tra i tanti appuntamenti di questa edizione venerdì 24 maggio Monica Maggioni, direttrice editoriale dell’Offerta informativa Rai dialogherà con Francesca Sforza. Costantino della Gherardesca racconterà perché Pechino Express, a dispetto di tanti reality, gode di buona fama, i Santi Francesi la loro esperienza da X Factor al Festival di Sanremo.

Il direttore di Le Monde, Jérôme Fenoglio, sabato 25 maggio dialogherà sul futuro dei giornali nell’èra della disintermediazione con Aldo Cazzullo e nel pomeriggio i direttori dei principali quotidiani tra cui Emiliano Fittipaldi, Andrea Malaguti, Stefania Aloia, Mario Sechi discuteranno di elezioni europee e elezioni americane.

Alla sera Vinicio Capossela, con Anna Bonalume e Luca De Gennaro si confronteranno su populismo e il potere della musica. Domenica 26 l’intervista di Aldo Cazzullo ad Alessandro Araimo, numero uno di Warner Bros Discovery, che racconterà la straordinaria crescita del Canale 9 e dell’offerta televisiva del Network.

Nel pomeriggio Corrado Formigli e Luca Zingaretti dialogheranno sui temi dell’impegno civile. Ancora nei tre giorni Gerri Scotti, Francesca Fagnani, Paola Perego, Giovanni Floris, Urbano Cairo, Enrico Mentana, i protagonisti di Cortesia per gli Ospiti, gli Autogoal, Fabio Caressa, Cronache di Spogliatoio, Luca Sofri e tanti altri. Il programma completo è consultabile su www.festivaldellatv.it.

