l’intervista

El Thouky: «Il corpo delle donne in guerra? Diventa un campo di battaglia»

Hakim Zejjari
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08 settembre 2026 • 19:46

La regista è in concorso a Venezia con Women Unknown, sulle danesi che dopo la Seconda guerra mondiale sono state accusate di aver avuto rapporti con i nazisti: «È una storia in cui non è facile distinguere il bene dal male. Pochissime registe alla Mostra? Si tratta di un problema strutturale, l’ho vissuto in prima persona»

Tra i favoriti di Venezia 83 spicca Woman Unknown, un thriller femminista della regista danese-egiziana May El Toukhy che trae ispirazione dalla famosa frase della scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievič: «La guerra non ha un volto di donna». Ambientato durante i giorni convulsi della liberazione della Danimarca dall’occupazione nazista, il film dà voce a quelle donne dimenticate dalla storia che, per aver avuto rapporti con il nemico, sono state vittime di una caccia alle streghe collettiva

Hakim Zejjari
Hakim Zejjari
Hakim Zejjari

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.