intervista alla finalista del premio Campiello

Varvello: «Non mi interessa la nostalgia. Mi interessano le storie e i personaggi che le abitano»

Mattia Insolia
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02 giugno 2026 • 07:00

Il suo ultimo romanzo, La vita sempre (Guanda), in finale al Campiello, interroga il rapporto tra storia privata e Storia collettiva: «Mi piace credere che siamo destinati alla permanenza, per questo cerco di tirar fuori i dimenticati. Cosa vorrei si dicesse di me tra cent’anni? Che sono stata libera»

Negli anni, Elena Varvello ha costruito una voce narrativa sempre ben riconoscibile. Con La vita sempre, (Guanda) nella classifica dei libri più venduti e in cinquina al Campiello, torna a interrogare il rapporto tra storia privata e Storia collettiva. Il romanzo si muove in Piemonte, e segue le figure di Francesco e di Teresa, immerse in un tempo segnato dalla guerra e dalle sue fratture. Attorno a loro, si addensano presenze, silenzi, cori e assenze: madri, figli, personaggi senza nome ma che

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Mattia Insolia
Mattia Insolia
Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 