Varvello: «Non mi interessa la nostalgia. Mi interessano le storie e i personaggi che le abitano»

Il suo ultimo romanzo, La vita sempre (Guanda), in finale al Campiello, interroga il rapporto tra storia privata e Storia collettiva: «Mi piace credere che siamo destinati alla permanenza, per questo cerco di tirar fuori i dimenticati. Cosa vorrei si dicesse di me tra cent’anni? Che sono stata libera»

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Negli anni, Elena Varvello ha costruito una voce narrativa sempre ben riconoscibile. Con La vita sempre, (Guanda) nella classifica dei libri più venduti e in cinquina al Campiello, torna a interrogare il rapporto tra storia privata e Storia collettiva. Il romanzo si muove in Piemonte, e segue le figure di Francesco e di Teresa, immerse in un tempo segnato dalla guerra e dalle sue fratture. Attorno a loro, si addensano presenze, silenzi, cori e assenze: madri, figli, personaggi senza nome ma che