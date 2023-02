La musica di Elodie è decisamente pop, ma lei per molti versi è un’artista più impegnata di tanti altri. Quest’estate ha scalato tutte le classifiche con il suo brano Tribale. Ora, Elodie gareggerà al Festival di Sanremo 2023 con il brano dal titolo Due, di cui è anche una degli autori. In attesa del suo nuovo brano, nei mesi passati si è distinta per la sua pubblica opposizione a Giorgia Meloni, poi diventata presidente del Consiglio: «Non credo rappresenti gran parte delle donne. Sembra un uomo del 1922 (l’anno dell’avvento del fascismo, ndr). I diritti dovrebbero essere alla base della politica, ma mi sembra che parli d'altro». Nel suo nuovo testo parla dell’amore finito, che ha fatto pensare a molti alla rottura con il rapper Marracash.

LA STORIA

Elodie Di Patrizi, classe 1990, nasce a Roma ed cresciuta al Quartaccio, uno dei quartieri più periferici della Capitale, con una famiglia difficile. Lascia il liceo prima di finrie l’ultimo anno, e all’inizio sogna la carriera da modella, ma piano piano inizia a dedicarsi al canto, ed è così che nel 2015 riesce a partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si classifica seconda.

Dopo quest’esperienza, esce il suo primo album Un’altra vita, accompagnato dall’omonimo singolo e successivamente certificato disco d’oro dalla FIMI.

Nel 2017 Elodie già partecipa a Sanremo, con il brano Tutta colpa mia, omonimo del secondo album che esce nello stesso anno. Nel 2018 pubblica Nero Bali, che diventa disco d’oro.

Elodie torna poi a Sanremo nel 2020, con la canzone Andromeda, classificandosi settima. Sempre nel 2020 esce il terzo disco della cantante, This is Elodie. Nel 2022 pubblica diversi singoli, tra cui Vertigine, disco di platino che anticipa il suo quarto album che uscirà questo febbraio, e Tribale, a cui seguirà un’altra hit: Bagno a Mezzanotte.

Due

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Ah

Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

