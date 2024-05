L’Eurovision ha un meccanismo apparentemente complicato per costruire la sua classifica, ideato per favorire i colpi di scena e l’incertezza fino alla fine. Ogni stato ha una giuria professionale, composta da cinque elementi, che costruiscono una propria classifica e assegnano 10 e 12 punti alle loro canzoni preferite (talvolta con criteri di simpatia che superano l’aspetto musicale). Ovviamente, ogni nazione non può votare per sé stessa.

Lo stesso limite c’è anche per l’altra parte della classifica, quella della giuria popolare: dall’Italia non si potrà votare per Mango, ma solo per gli altri. La combinazione al 50 per cento fra i due metodi di voto dà il risultato finale.​​​​​​