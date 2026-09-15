Guardare tutto con curiosità: i “Falsi amici” di Claudia Durastanti

La scrittrice ha pubblicato una raccolta di saggi che mentre il mondo si restringe si apre a comprenderlo. Un libro che ha il coraggio di mettere in discussione mostri sacri. E di rompere i confini tra generi e creare novità

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Claudia Durastanti, che sempre ha scritto romanzi con il rigore della ricercatrice in scienze umane, torna ora in libreria con una raccolta di undici saggi concepiti con il piglio immaginifico del romanzo. Per attraversare il guado tra fiction e saggistica è necessaria la presenza di un ponte. Per qualcuno il ponte è la familiarità con lo strumento del reportage, per altri il metodo accademico. Per Durastanti il ponte è la traduzione, il fatto di praticarla per mestiere e di abitarla per bilingu