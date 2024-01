È “inutile” perché non si vince nulla, ma è comunque un modo divertente per seguire insieme il festival, redazione e lettori del giornale. Anche per questo il fantasanremo è un fenomeno che ha superato la goliardia, diventando uno dei casi di comunicazione digitale più riusciti

Il fenomeno del fantasanremo nasce in maniera molto goliardica all’interno di un bar e diventa poi un caso nazionalpopolare, che contribuisce in parte anche al ritorno dell’interesse per il festival, soprattutto fra i giovani. Succede tutto un po’ per caso, con l’influenza di una pandemia e la complicità dei vari artisti, che hanno iniziato sempre di più a inseguire i bonus a disposizione, pur di mettersi in mostra.

Fra poco arriviamo ad approfondire che cos’è, a raccontarvi tutta la storia e a spiegarvi come potete iscrivere una squadra alla nostra lega. Ma, prima di tutto questo, va detto perché è davvero un fenomeno di comunicazione interessante, che supera il suo aspetto goliardico. Lo è perché ha in un certo senso ricalcato il modo in cui nascono i “meme” su internet.

In altre parole, è un caso di studio utile per chiunque cerchi di comprendere come nascano certi fenomeni digitali, talvolta così incomprensibili e così difficili da sintetizzare, specie per chi non vi è immerso direttamente. Invece il fantasanremo è tutto limpido: la sua storia si può seguire punto per punto, dall’inizio a oggi.

Come iscriversi alla lega di Domani

Arriviamo dunque al Sanremo 2024 e al fatto che anche Domani abbia deciso di aprire la sua lega. Di per sé la gara è inutile, perché non si vince nulla. Ma è comunque un modo divertente per seguire insieme il festival, dentro e fuori la redazione.

Cos’è e come funziona il Fantasanremo? – Ogni partecipante forma una squadra, scegliendo cinque cantanti fra coloro che partecipano quest’anno al festival. Come succede nel fantacalcio, si possono “acquistare” gli artisti usando un portafoglio di 100 monete virtuali (chiamate “baudi”). Ogni cantante ha una diversa quotazione (costa di più o di meno) sulla base del fatto che siano più o meno favoriti.

Come si calcolano i punti? – Ogni cantante ottiene un punteggio sulla base di una serie di “bonus” e “malus” che vengono assegnati per ogni serata del festival. Vengono giudicati i vari comportamenti, anche in maniera goliardica, quindi non conta solo la posizione nella classifica del festival (che comunque ha un’influenza). Per ogni squadra si può scegliere un capitano, che durante l’ultima serata raddoppia il valore dei bonus e quello dei malus.

Come partecipare alla lega di Domani? – Lo puoi fare a questo link. Se è la prima volta che ti iscrivi, basta seguire le istruzioni. Una volta formata la squadra, torna allo stesso link per aggiungere la squadra alla lega. Oppure cercala scrivendo “Domani” e scorrendo le pagine, fino a quando riconosci la D del nostro logo.

La storia del Fantasanremo

La storia del fantasanremo nasce con Papalina, soprannome del leggendario gestore del bar Corva, un piccolo locale di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. È stato lui a inventarsi qualche anno fa il FantaSanremo, una sorta di riedizione musicale del fantacalcio.

Per qualche anno il gioco era uno degli eventi proposti dal bar, si dice con un prosciutto messo a disposizione del vincitore. Poi c’è stata la pandemia e la decisione di trasferire il FantaSanremo (e poi il FantaEurovision) in una versione virtuale ne ha aumentato la popolarità.

Col tempo sono arrivati gli sponsor, sempre più numerosi (quest’anno sono una ventina). Il resto lo ha fatto il passaparola e una forte campagna pubblicitaria sui social (TikTok compreso). Nel 2022 si erano iscritte quasi 500mila squadre, secondo uno degli organizzatori. L’anno scorso le squadre sono state quasi 4 milioni per un milione e 500mila utenti.

© Riproduzione riservata