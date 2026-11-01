QUANDO LA REALTÀ INIZIA A SOMIGLIARE AI ROMANZI

Fascismo, mediocrità e crisi: Pynchon è sempre più attuale

Edoardo Vitale
01 novembre 2026 • 14:56Aggiornato, 01 novembre 2026 • 15:14
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A quasi novant’anni l’elusivo scrittore americano è tornato con un nuovo libro, Il caso ombra (Einaudi). Ambientato nel 1932, tra Milwaukee e l’Europa, è attraversato dai segnali di pericolo che sembrano tornati vicini 

A quasi novant’anni, Thomas Pynchon torna con Il caso ombra, pubblicato da Einaudi nella traduzione di Gianni Pannofino. È il suo primo romanzo dopo La cresta dell’onda del 2013. Nel frattempo il mondo sembra aver accelerato, avvicinandosi in maniera inquietante all’universo caotico e paranoico che il grande scrittore americano racconta da oltre mezzo secolo. La storia comincia a Milwaukee, in piena Grande depressione. Il proibizionismo sta per finire e le organizzazioni criminali cercano nuovi

Edoardo Vitale
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Edoardo Vitale

Edoardo Vitale è uno scrittore. Gli straordinari (Mondadori 2024) è il suo primo romanzo.