L’intervista

Fatma Aydemir: «In Germania c’è da sempre ipocrisia sull’immigrazione»

Maria Tornielli
24 settembre 2026 • 19:03
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La scrittrice di origini turco curde racconta il suo romanzo familiare Tutti i nostri segreti (Fazi) e commenta le recenti elezioni nel suo paese: «Lo stato tedesco non si è mai preso cura dei suoi lavoratori migranti come avrebbe dovuto. AfD ha messo in luce queste contraddizioni»

I traumi generazionali, l’immigrazione, i segreti che pesano all’interno delle famiglie, l’identità: sono solo alcuni dei temi che Fatma Aydemir esplora nel suo romanzo Tutti i nostri segreti (Fazi 2025), incluso da Der Spiegel nella lista dei 100 libri tedeschi migliori degli ultimi cent’anni. La scrittrice tedesca di origini turco curde è in questi giorni in Italia per il Festival Logos-Parole del Mediterraneo, in programma fino al 27 settembre a Palermo.  Il suo libro mette al centro una fami

Maria Tornielli
Maria Tornielli
Maria Tornielli

Giornalista, è laureata in Antichità classiche e orientali. Ha frequentato la scuola di giornalismo Walter Tobagi di Milano