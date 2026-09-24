Fatma Aydemir: «In Germania c’è da sempre ipocrisia sull’immigrazione»

La scrittrice di origini turco curde racconta il suo romanzo familiare Tutti i nostri segreti (Fazi) e commenta le recenti elezioni nel suo paese: «Lo stato tedesco non si è mai preso cura dei suoi lavoratori migranti come avrebbe dovuto. AfD ha messo in luce queste contraddizioni»
I traumi generazionali, l’immigrazione, i segreti che pesano all’interno delle famiglie, l’identità: sono solo alcuni dei temi che Fatma Aydemir esplora nel suo romanzo Tutti i nostri segreti (Fazi 2025), incluso da Der Spiegel nella lista dei 100 libri tedeschi migliori degli ultimi cent’anni. La scrittrice tedesca di origini turco curde è in questi giorni in Italia per il Festival Logos-Parole del Mediterraneo, in programma fino al 27 settembre a Palermo. Il suo libro mette al centro una fami