Fernet del barrio: la transoceanica del liquore italiano

Il Fernet è parte di uno dei cori più identitari della hinchada: ma come è arrivato il liquore italiano in Sudamerica? arrivò in Argentina insieme ai primi 800mila tanos che emigrarono nel paese. Sbarcato a Buenos Aires, il Fernet finì per diffondersi tra la popolazione locale tanto da diventare in breve tempo uno dei principali prodotti d’importazione dalla giovane Italia

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