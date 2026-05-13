Il Festival è resistenza, Cannes si scalda sulla sanità (e Bolloré)

In nessun rito corrente del cinema la parola “resistenza” è risuonata con tanta frequenza. In Costa Azzurra quest’anno il tema più caldo di discussione non sono i film ma il movimento promosso da personalità, esercenti e lavoratori del settore contro il miliardario vicino all’estrema destra. E molto politico è anche il primo film in concorso, La vie d’une femme

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Cannes – «Il cinema è stato sempre un atto di resistenza»: se Cannes chiama Jane Fonda – e con lei il suo passato politico – per il rito formale del “via” al Festival numero 79, è perché si aspetta proprio una frase del genere. Facile stare in trincea tra le palme della Croisette, si dirà. Ma in nessun rito corrente del cinema la parola “resistenza” è risuonata con tanta frequenza. Fin dalla dedica introduttiva della maitresse de cérémonie, Eye Haidara, di origini maliane: «A voi tutte e tutti c