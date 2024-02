Le prime tre posizioni sono per ora tutte di donne. Seconda Angelina Mango, terza Annalisa. Seguono due ex vincitori: Diodato e Mahmood. La classifica è ancora parziale, espressione solo della sala stampa. Non si conoscono le altre posizioni

C’è un primo, parzialissimo, riscontro dal festival di Sanremo, dopo la prima serata di martedì. È parziale perché, al momento, sappiamo solo chi sono i primi cinque classificati. E poi perché il voto è stato dato solo dalla giuria della sala stampa, tv e web.

Già nelle prossime serate – mercoledì e giovedì – entrerà in gioco anche il televoto. Intanto abbiamo potuto ascoltare per la prima volta tutte e 30 le canzoni in gara e queste sono in testa:

Loredana Bertè, Pazza Angelina Mango, La noia Annalisa, Sinceramente Diodato, Ti muovi Mahmood, Tuta gold

© Riproduzione riservata