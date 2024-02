Si torna sempre dove si è stati bene, e a volte si torna dove si è stati così così. E infatti eccomi di nuovo a commentare il Festival di Sanremo, sali minerali a portata di mano, pronta a sballare i miei cicli circadiani e a fare le pulci a gente molto più talentuosa di me.

QUESTO ARTICOLO SARÀ COSTANTEMENTE AGGIORNATO DURANTE LA SERATA

20.48 – La fanfara dei carabinieri

Dopo aver passato la giornata a guardare video dei Grammy, la fanfara dei carabinieri è un bel ritorno alla realtà del nostro paese, una pizza margherita sbattuta in faccia. Rapida e indolore, grazie. 7

20.38 – Il Prima Festival

Al Prima Festival viene fissata subito l'asticella della comicità di questa edizione con una gag su una gallina un po' situazionista. Comunque meglio di Angelo Duro. 5+

20.25 – Gino l’antennista

Arrivo già in affanno: dieci giorni fa la mia televisione ha smesso di funzionare, e siccome trovare un tecnico disponibile a Milano è difficile quasi quanto trovare un appartamento abbordabile, ho passato l’ultima settimana a inseguire un antennista poco collaborativo, che rispondeva “ok” a tutti i miei messaggi, per poi continuare a ghostarmi.

Nel frattempo, dopo aver tentato la strada di tutti gli incompetenti del mondo (spegni e riaccendi), ho percorso altre vie dell’irrazionalità: ho comprato e restituito una televisione su Amazon nel giro di 12 ore solo per escludere che non fosse quello il problema (scusa, pianeta Terra).

Una volta verificata l’ineludibile necessità di un professionista, ho mandato un ultimo messaggio disperato all’antennista sfuggente. «Mi serve la TV per lavoro! Devo vedere Sanremo!» gli ho scritto, immaginando quanto dovessero sembrargli slegati e ridicoli i due concetti. «Ok» mi ha risposto il signor Gino.

Mentre mi rassegnavo ad affidarmi alla mia connessione instabile e ai server sovraffolati di RaiPlay, chiedendomi se dopotutto questo non fosse un messaggio dall’Universo che mi intimava di lasciar perdere il Festivàl e di non rinunciare alle mie 8 ore di sonno per nessuna ragione al mondo, Gino si è manifestato a casa mia come un angelo in cintura porta attrezzi.

E quindi alla fine l’Universo e il signor Gino hanno deciso che ci saremmo ritrovati qui, intrisi già della malinconia di qualcosa che non è ancora iniziato ma è già finito, a guardare Amadeus con gli occhi compassionevoli tipici di ogni fine relazione, quando hai già deciso che vi lascerete ma improvvisamente i ricordi della vostra storia insieme scorrono nella tua mente come un film in bianco e nero accompagnato da una canzone di Adele. Non saremo mai pronti a dirci addio, ma è inevitabile. E allora cominciamo.

© Riproduzione riservata