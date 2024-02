Nella prima fase della finale vota solo il pubblico da casa: ecco come esprimere la preferenza, quanto costa e quali sono i codici abbinati ai cantanti

Conta molto il televoto durante la serata finale. Infatti durante la prima fase, dopo che sarà stata letta la classifica parziale con la media delle serate precedenti, tutti gli artisti si ri-esibiranno. A quel punto, voterà solo il pubblico da casa (non le altre giurie), contribuendo a stilare la “top five”.

Quei cinque poi saranno sottoposti al televoto, alla giuria delle radio e a quella della sala stampa. Attenzione: a quel punto i codici saranno diversi rispetto a quelli che trovate qui sotto.

COME SI VOTA

Si potrà esprimere la preferenza tramite sms o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse. Possono votare solo i maggiorenni e solo mentre è aperto il televoto durante la serata (in altri momenti i voti non vengono conteggiati).

Da telefono fisso: Al numero 894.001. Si seguono le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato. Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore e telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di 0,51euro iva inclusa.

Con sms: Inviando un sms al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto. Il costo dell’invio dell’sms varia sulla base del contratto col proprio operatore (in genere è gratuito). Si paga invece il voto espresso, solo se valido, 0,50 euro (tecnicamente è il costo dell’sms ricevuto a conferma del voto valido).

Quanti voti si possono esprimere? Al massimo cinque per ogni sessione di voto e per ogni utenza telefonica.

I codici del televoto

Questo l’elenco completo dei codici per la serata finale, quella di sabato 10 febbraio (validi per la prima fase, prima della top five):

01 – Renga e Nek

02 – BigMama

03 – Gazzelle

04 – Dargen D’Amico

05 – Il Volo

06 – Loredana Bertè

07 – Negramaro

08 – Mahmood

09 – Santi Francesi

10 – Diodato

11 – Fiorella Mannoia

12 – Alessandra Amoroso

13 – Alfa

14 – Irama

15 – Ghali

16 – Annalisa

17 – Angelina Mango

18 – Geolier

19 – Emma

20 – Il Tre

21 – Ricchi e Poveri

22 – The Kolors

23 – Maninni

24 – La Sad

25 – Mr.Rain

26 – Fred De Palma

27 – Sangiovanni

28 – Clara

29 – Bnkr44

30 – Rose Villain

