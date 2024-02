C’è un favorito per la vittoria finale – Geolier – ma anche una serie di sfidanti che potrebbero superarlo all’ultimo, come Angelina Mango e Annalisa. Ma c’è soprattutto un festival che ha fatto il record di ascolti, soprattutto fra i giovanissimi, e che ora arriva al gran finale

Dopo quattro giorni di ascolti altissimi – sempre sopra al 60 per cento di share – l’ultimo Sanremo di Amadeus (per ora e salvo colpi di scena) è arrivato alla finale. Introdotto dai fischi della platea dell’Ariston al momento della vittoria di Geolier, durante la serata delle cover. E con la possibilità concreta che sia lui alla fine a vincere, spinto dal voto del pubblico a casa e da una canzone che è in testa nella classifica degli streaming.

Questa sera ci sarà la co-conduzione di Fiorello e ci sarà Roberto Bolle come ospite.

Il record degli ascolti

«Quella di ieri (venerdì, ndr) è stata la migliore quarta serata del festival di Sanremo dal punto di vista dello share da quando esistono le rilevazioni auditel», ha detto Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime time della Rai, commentando i dati.

Lo share è stato del 67,8 per cento. La total audience – che oltre ai dati degli spettatori video comprende anche quelli di chi ha guardato su piccolo schermo e con i video on demand – è stata di 12,4 milioni di spettatori.

Come funziona la finale

Per la prima volta, in apertura, sarà svelata la classifica provvisoria di tutti i cantanti. Si darà avvio al televoto e si esibiranno tutti i cantanti. Al termine, verrà condivisa la classifica finale definitiva dal trentesimo al sesto posto.

I primi cinque artisti si esibiranno di nuovo, con i voti azzerati. Ci sarà dunque l’ultima votazione, divisa fra televoto (34 per cento), giuria delle radio (33 per cento) e giuria della sala stampa (33 per cento). Così sarà scelto il vincitore e saranno assegnati gli altri premi (come il premio della critica o per il miglior testo).

Co-conduttore sarà Fiorello. In apertura ci sarà la banda musicale dell’esercito italiano. Fra gli ospiti Gigliola Cinquetti e Luca Argentero, oltre a Roberto Bolle. Tananai e Tedua si esibiranno rispettivamente sul palco in piazza Colombo e sulla nave. La chiusura è prevista intorno alle 2.30.

L’ordine di esibizione

Questo l’ordine con cui si esibiranno i cantanti:

Renga e Nek BigMama Gazzelle Dargen D’Amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr.Rain Fred De Palma Sangiovanni Clara Bnkr44 Rose Villain

