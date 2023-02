Nonostante l’imprevisto della follia di Blanco sul palco, all’esordio di Sanremo Amadeus ha rispettato la chiusura prevista all’una e mezza. Stasera, per la seconda serata, conta di risparmiare un quarto d’ora, nonostante ci siano 27 eterni minuti (!!) dedicati al trio Morandi, Ranieri e Al Bano.

Per i superstiti della seconda serata, alla fine si avrà una prima classifica completa, anche se ovviamente ancora parziale. Ma potremo iniziare a capire chi è il possibile avversario di Marco Mengoni per la vittoria. Se c’è davvero. La co-conduttrice di oggi è Francesca Fagnani. Fra gli ospiti ci sono anche i Black Eyed Peas. A mezzanotte e 22 minuti è previsto il monologo di Angelo Duro (!!).

20:43 – APERTURA – Su sigla iniziale, ingresso dalle scale di Amadeus. Lancio di Gianni Morandi, che poi canta Grazie dei fiori. Anche oggi, come ricoderà Amadeus, si esibiscono 14 artisti, con il giudizio affidato alla sala stampa. A fine serata si avrà la prima classifica parziale con tutti i concorrenti.

20:52 – Will – Stupido

20:58 – Modà – Lasciami

21:04 – Ospiti Francesco Arca e Mario Di Leva per il lancio della fiction “Resta con me”

21:08 – pubblicità

21:14 – Ingresso di Francesca Fagnani

21:18 – Sethu – Cause perse

21:23 – Ospiti Massimo Ranieri e Al Bano, che canteranno con Gianni Morandi (prima da soli e poi insieme): In ginocchio da te, Vent’anni, e Nel sole. Poi i ritornelli di: Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose rosse, Scende la pioggia e Felicità. Infine a turno una canzone a testa: Perdere l’amore, Uno su mille, È la mia vita. Tutti e tre cantano: Il nostro concerto.

21:50 – pubblicità

21:56 – Articolo 31 – Un bel viaggio

22:02 – Lazza – Cenere

22:08 – Giorgia – Parole dette male

22:14 – Monologo con Pegah e Drusilla

22:22 – Pubblicità

22:28 – Colapesce Dimartino – Splash

22:34 – Sul palco esterno, Gianni Morandi, Francesco Renga e Nek. Medley con La tua bellezza e Fatti avanti amore

22:43 – Shari – Egoista

22:48 – Momento sponsor

22:50 – pubblicità

22:56 – Ospite Francesca Lollobrigida (pattinatrice)

22:58 – Ospiti Black Eyed Peas. Medley con Mamacita, Don’t you worry, I gotta feeling. E intera: Simply the best

23:14 – Altro sponsor

23:15 – Presentazione mascottes olimpiadi Milano Cortina 2026

23:17 – Collegamento con Radio2

23:19 – Madame – Il bene nel male

23:25 – Monologo Francesca Fagnani

23:32 – Collegamento con Fedez sulla Costa Smeralda

23:33 – pubblicità

23:36 – Fedez sulla Costa Smeralda in Freestyle e Problemi con tutti

23:41 – Levante – Vivo

23:47 – spot Liguria

23:48 – Tananai – Tango

23:54 – pubblicità

23:57 – Rosa Chemical – Made in Italy

00:03 – Ingresso di Francesca Fagnani

00:05 – Lda – Se poi domani

00:11 – Paola&Chiara – Furore

00:16 – pubblicità

00:22 – monologo di Angelo Duro

00:30 – Highlights delle 14 canzoni di oggi

00:40 – pubblicità

00:46 – Francesca Fagnani intervista Amadeus e Gianni Morandi nello stile di Belve

00:52 – collegamento con Fiorello

00:55 – classifica della serata (con i voti della sala stampa)

00:58 – classifica completa della sala stampa (dal 28° al sesto posto)

01:02 – pubblicità

01:08 – prime cinque posizioni della classifica

01:12 – fine della serata

