Igiene orale e pubblicità

Tra spazzolino e marketing, il capitalismo pensa a tutto

Giulia Pilottieditor
Segui Domani su Google
05 settembre 2026 • 05:45

Poche cose sono più intollerabili del filo interdentale e sono abbastanza sicura che quasi nessuno sia disposto a usarlo davvero ogni giorno. Tutti dovremmo, nessuno lo fa. Ora però è arrivata una novità: uno strumento che spara acqua, somministra colluttorio, filma l’interno della tua bocca con una fotocamera intelligente, compila anche il tuo F24, se glielo chiedi con gentilezza

Finalmente è arrivato settembre e anche se il caldo non sembra volersene andare siamo perlopiù pronti a intagliare delle zucche decorative e riguardare Gilmore Girls dalla prima all’ultima stagione. Settembre è il vero inizio che ci interessa, il Capodanno degli adulti, e personalmente niente mi riempie di speranza e buoni propositi come la prima foglia gialla in terra (che di questo passo arriverà a dicembre, ma concedetemi la licenza climatica). Come ogni anno ho scaricato un’app di fitness, c

Giulia Pilotti
Giulia Pilotti
Giulia Pilottieditor

Nata a Roma nel 1992, cresciuta a Parma, ora vive a Milano. Ha studiato comunicazione e editoria, lavora in un’agenzia letteraria.