Tra spazzolino e marketing, il capitalismo pensa a tutto

Poche cose sono più intollerabili del filo interdentale e sono abbastanza sicura che quasi nessuno sia disposto a usarlo davvero ogni giorno. Tutti dovremmo, nessuno lo fa. Ora però è arrivata una novità: uno strumento che spara acqua, somministra colluttorio, filma l’interno della tua bocca con una fotocamera intelligente, compila anche il tuo F24, se glielo chiedi con gentilezza

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Finalmente è arrivato settembre e anche se il caldo non sembra volersene andare siamo perlopiù pronti a intagliare delle zucche decorative e riguardare Gilmore Girls dalla prima all’ultima stagione. Settembre è il vero inizio che ci interessa, il Capodanno degli adulti, e personalmente niente mi riempie di speranza e buoni propositi come la prima foglia gialla in terra (che di questo passo arriverà a dicembre, ma concedetemi la licenza climatica). Come ogni anno ho scaricato un’app di fitness, c