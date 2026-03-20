Filippo Timi: «Lo sguardo degli altri? Sulla scena non ci penso»

Attore, autore, scrittore e regista, la sua è una carriera eclettica e fatta di ruoli scomodi. Ora è al cinema nei panni del marchese Camillo Casati Stampa di Soncino. «Quando l’amor proprio è ai minimi livelli, qualsiasi occasione diventa un trampolino di lancio per cercare di scoprire sé stessi. Quindi, essenzialmente, non mi importa dello sguardo degli altri quando entro in scena»

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Attore, autore, scrittore e regista, Filippo Timi non ha mai smesso di mettersi in gioco e in pericolo con dei ruoli scomodi e spesso ingombranti che incarna con una libertà disarmante. La sua è una carriera eclettica, che spazia dalle serie tv al cinema, fino alla sua prima passione: il teatro, dove reinventa i classici e interroga il presente attraverso un linguaggio personale e visionario. Questa volta, con Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, l’attore non esita a calarsi anima e corpo ne