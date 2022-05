Nasce Finzioni, il nuovo mensile del quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Racconti, saggi narrativi e scientifici, cabaret culturale, perché non è necessario prendersi sul serio. E anche poesie e fumetti. 32 pagine a cura di Beppe Cottafavi, illustrate dai ritratti e dai disegni di Tullio Pericoli. Segni magnifici di un racconto nel racconto.

Il primo numero

Nel primo numero in edicola con Domani sabato 21 maggio, in anteprima dal 19 al Salone del Libro di Torino: racconti di Teresa Ciabatti, Jennifer Egan, Chiara Tagliaferri, Ginevra Lamberti, Letizia Pezzali, Viola Di Grado, Eleonora Marangoni; ma anche di Tiziano Scarpa, Nicola Lagioia, Luca Ricci.

Un racconto di Antonio Delfini accompagnato da due pagine inedite di Natalia Ginzburg e di Pier Paolo Pasolini dedicate allo scrittore modenese. I racconti urbani di Jonathan Bazzi e Francesco Pacifico, le città viste dai loro quartieri: Rozzano e il Pigneto. Saggi di Walter Siti, Camilla Baresani, Claudio Giunta. Scienza e filosofia con Il Tascabile.

Cabaret culturale con Chiara Galeazzi, Alessandro Gori, Adelphighetti.

Senza dimenticare la grammatica essenziale di Ennio Flaiano. Visioni dei Fratelli D’Innocenzo. Fumetti di Fumettibrutti. Immagini di Gianluigi Toccafondo e di Luca Zamoc.

Raccontare

Sono i racconti e i saggi della community di scrittori che prendono la parola su Domani. Scritti per la comunità dei nostri lettori. Perché Finzioni è una rete dedicata alla nuova scrittura. Per ascoltare il sound della contemporaneità. È un rizoma senza centro né gerarchie per provare a spostare un po’ d’immaginario. In un momento difficile. Tra guerra e malattia. Senza farsi scoraggiare. Per capire cosa sia reale e cosa sia simbolico. E scorgere l’inedito e il possibile. Provando a raccontare. Perché la vita, l’arte, la scienza, la politica si possono raccontare. Anche il sesso, l’amore, la morte. Persino l’internet e i social. Su Finzioni ci sono Adelphighetti, Carlo Antonelli, Camilla Baresani, Jonathan Bazzi, Alessandra Carnaroli, Teresa Ciabatti, Beppe Cottafavi, Milo De Angelis, Antonio Delfini, Viola Di Grado, Fratelli D’Innocenzo, Jennifer Egan, Edoardo Ferrario, Ennio Flaiano, Fumettibrutti, Chiara Galeazzi, Alessandro Giammei, Natalia Ginzburg, Claudio Giunta, Michela Giraud, Alessandro Gori, Irene Graziosi, Francesco Guglieri, Nicola Lagioia, Ginevra Lamberti, Eleonora Marangoni, Teresa Marchesi, Francesco Pacifico, Pier Paolo Pasolini, Tullio Pericoli, Letizia Pezzali, Lorenza Pieri, Luca Ricci, Tiziano Scarpa, Walter Siti, Chiara Tagliaferri, Il Tascabile, Gianluigi Toccafondo, Laura Tripaldi, Luca Zamoc e Andrea Zanni. Finzioni sarà presentato venerdì 20 maggio alle 18.15 al Salone del libro, nella sala Madrid del Centro congressi, con Camilla Baresani, Jonathan Bazzi, Beppe Cottafavi, Stefano Feltri, Francesco Pacifico, Giulia Pilotti e Walter Siti.

