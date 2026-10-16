Fior: «L’imprevisto è la base del disegno. Sento il bisogno di meravigliarmi»

Manuele Fior è uno degli illustratori e autori di fumetti italiani più apprezzati e conosciuti a livello internazionale. Da poco è uscito il suo ultimo graphic novel, L’Anomalia (Oblomov Edizioni), l’adattamento a fumetti del celebre romanzo di Hervé Le Tellier, vincitore del Premio Goncourt. È lui l’autore della copertina di Finzioni di ottobre

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Manuele Fior è uno degli illustratori e autori di fumetti italiani più apprezzati e conosciuti a livello internazionale. Tradotte in tutto il mondo, le sue opere gli sono valse prestigiosi premi come il Fauve d’Or al Festival di Angoulême per Cinquemila chilometri al secondo, oltre al Premio Gran Guinigi e allo Yellow Kid come Autore dell'Anno a Lucca Comics & Games. Tra i suoi graphic novel più apprezzati, L’intervista, Le variazioni d’Orsay, Celestia e Hypericon. Come illustratore lavora colla