L’intervista

Fior: «L’imprevisto è la base del disegno. Sento il bisogno di meravigliarmi»

Michela Rossifumettista
16 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Manuele Fior è uno degli illustratori e autori di fumetti italiani più apprezzati e conosciuti a livello internazionale. Da poco è uscito il suo ultimo graphic novel, L’Anomalia (Oblomov Edizioni), l’adattamento a fumetti del celebre romanzo di Hervé Le Tellier, vincitore del Premio Goncourt. È lui l’autore della copertina di Finzioni di ottobre

Manuele Fior è uno degli illustratori e autori di fumetti italiani più apprezzati e conosciuti a livello internazionale. Tradotte in tutto il mondo, le sue opere gli sono valse prestigiosi premi come il Fauve d’Or al Festival di Angoulême per Cinquemila chilometri al secondo, oltre al Premio Gran Guinigi e allo Yellow Kid come Autore dell'Anno a Lucca Comics & Games. Tra i suoi graphic novel più apprezzati, L’intervista, Le variazioni d’Orsay, Celestia e Hypericon. Come illustratore lavora colla

Michela Rossi
Michela Rossi
Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)