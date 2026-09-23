Frammenti e grida: è il tempo di “Broken”

A Palazzo Strozzi a Firenze apre una mostra che mette al centro del percorso opere incomplete. Attraversando millenni e continenti, interroga i concetti di empatia, presenza e modernità
FIRENZE – Per gli studiosi del mondo antico la parola “frammento” evoca uno dei canali fondamentali attraverso cui si cerca di dare senso al passato. Versi di Saffo. Citazioni di filosofi presocratici. Brandelli di documenti di papiro da cui emergono momenti della quotidianità di persone vissute due millenni fa. Tasselli, utili a ricostruire un mosaico più ampio. La mostra Broken – Il potere del frammento mette invece al centro il tassello in sé: il pezzo di opere che sono frammentate, danneggia