“Fjord”, un Mungiu da Palmarès: se l’accoglienza non è rispetto

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Cannes – Non è il caso della “famiglia nel bosco”, anche se c’è chi – in malafede – proverà a sostenerlo. Le domande che pone Cristian Mungiu con Fjord – il film più spinoso visto finora in concorso – sono parecchio più scomode, e riguardano tutti i “paesi accoglienti”, almeno in questo spicchio di mondo che è la vecchia Europa. Il capofila della Nouvelle Vague rumena (Palma d’oro per 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni nel 2007), come sempre il suo cinema, non ama i proclami: racconta con calma, coin