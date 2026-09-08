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Dentro la piramide di Bunker: l’apocalisse vista dai ricchi

Teresa Marchesi
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08 settembre 2026 • 20:12

Il film di Florian Zellner va molto al di là di un intreccio apparente da psicodramma di coppia altoborghese. Perché la confezione è classica che più non si può, senza ruffianerie né impennate stilistiche. Ma il suo inizio intimista evolve con precisione chirurgica a parabola sociale

La figura del giorno è la piramide. Nei molti significati a cui la parola rimanda: il poliedro in geometria, le tombe monumentali dei faraoni, la distanza sociale in crescita esponenziale tra i poveri sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi (nella sintesi che Paolo VI aveva consegnato alla Populorum Progressio). Per le cronache glamour fa premio la coppia Penelope Cruz-Javier Bardem, una delle più inossidabili ma soprattutto “pensanti” dello star system. Nessuno dimentica Bardem agli Osca

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.