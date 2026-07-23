Azioni influenti

Più di un atto burocratico: così un ordine del giorno fece cadere Mussolini

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
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23 luglio 2026 • 07:00

Quei precisi documenti presentati in parlamento hanno sembianze di innocui atti para-legislativi, almeno nelle conseguenze istituzionali e politiche. Talvolta però i governi cadono anche per un (banale) ordine del giorno, più coriacei di immaginifici “premi di maggioranza”

Un ordine del giorno non si nega a nessuno. Più o meno così recita l’adagio che circola tra i parlamentari. Un’azione ininfluente e inefficace, un voto su un testo che diventa uno strale soprattutto quando a promuoverlo è parte dell’opposizione. Una voce persa nel deserto di un’aula sovente semivuota, non un’azione temeraria stante il costo relativamente basso di invitare il governo a intraprendere l’azione X o Y. Da un documento dalle semplici sembianze possono scaturire fatti gravi fino a port

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: Eleggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini. Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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