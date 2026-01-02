Dalla Sicilia degli anni Venti al caso Pelicot

Franca Viola e le altre, quando il no delle donne uscì dal silenzio. Se ancora la violenza è dipinta come privata

Mila Spicola
02 gennaio 2026 • 07:00

Le fonti consentono di intravedere altre presenze femminili, sempre in Sicilia, che denunciarono prima di Franca Viola, o che vissero vicende analoghe. Il dissenso femminile non deve essere sottratto alla pubblica discussione. Cosa che accade ancora e sotto i nostri occhi

In questi giorni ricorre l’anniversario della denuncia di Franca Viola, giustamente ricordata come una svolta nella storia italiana del Novecento e una pietra miliare per i diritti delle donne. Ma non fu il primo no. Franca Viola non fu la prima a denunciare, ma la prima il cui rifiuto uscì dal privato, divenne questione pubblica e segnò la differenza. Prima di lei in Sicilia altre donne avevano già detto no. Possiamo ricostruire le loro vicende grazie a documenti giudiziari conservati nell’Arch

Mila Spicola
