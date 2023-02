La rivincita della giornalista. Alla seconda uscita sul palco riesce finalmente a trovare la sua dimensione ideale anche nel look

Quindi è vero che la moda progetta i corpi. Francesca Fagnani cambia abito e si trasforma. È la belva che ci piace. Pantaloni neri aderenti un sopra lucente di paillettes che con incastri strategici per rendere sexy il busto asciutto. Corpo e abito e personalità performano perfettamente insieme. Vestirsi non è facile come dicevano gli architetti radicali. Richiede impegno e consapevolezza di sé.

© Riproduzione riservata