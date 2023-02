La bella e bravissima Francesca Fagnani è la dimostrazione di quanto, sul palco di Sanremo, sia necessario un progetto vestimentario che sia impronta della propria personalità. Infatti non basta un abito perfetto come quello che indossa alla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston.

Non bisogna uniformarsi a una idea di eleganza da sera che veste una donna bionda, magra e alta. Non sarebbe stato più incisivo sfidare la presenza di Ferragni della prima sera con un abito che rompesse davvero gli stereotipi del vestire femminile? In questo Giorgio Armani è sempre stato un maestro.

