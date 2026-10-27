Francesca Michielin: «Le proteste? Sono necessarie Le persone vanno ascoltate»

La cantautrice pubblica la seconda parte del suo concept album Magia bianca, magia nera, un disco femminista e politico in cui le streghe diventano il simbolo di tutte le donne che rifiutano di conformarsi. L’8 novembre parte il suo tour nei teatri. «C'è un'aggressività nei confronti delle donne che va avanti da secoli e secoli e che si esprime con vari livelli di ferocia. Però siamo tutte unite e su questo non dobbiamo arretrare di un centimetro»