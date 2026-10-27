Intervista

Francesca Michielin: «Le proteste? Sono necessarie Le persone vanno ascoltate»

Emanuela Del Frate
27 ottobre 2026 • 07:00
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La cantautrice pubblica la seconda parte del suo concept album Magia bianca, magia nera, un disco femminista e politico in cui le streghe diventano il simbolo di tutte le donne che rifiutano di conformarsi. L’8 novembre parte il suo tour nei teatri. «C'è un'aggressività nei confronti delle donne che va avanti da secoli e secoli e che si esprime con vari livelli di ferocia. Però siamo tutte unite e su questo non dobbiamo arretrare di un centimetro»

«Katherina Hetzeldorfer, Ecate, Diana, Ildegarda di Bingen, Brigid sono distantissime tra loro, ma tutte rappresentano archetipi di femminilità alternativa. Vanno a scardinare stereotipi, una visione conformata, sono lì per restituire alle donne, ma non solo, un senso di libertà e di difesa della propria identità». Francesca Michielin ha scelto queste figure per il suo nuovo, Magia Nera, in uscita il 30 ottobre. Katherina Hetzeldorfer, condannata a morte per la sua omosessualità nel Quattrocento

Emanuela Del Frate
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Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021