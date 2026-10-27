Francesca Michielin: «Le proteste? Sono necessarie Le persone vanno ascoltate»

La cantautrice pubblica la seconda parte del suo concept album Magia bianca, magia nera, un disco femminista e politico in cui le streghe diventano il simbolo di tutte le donne che rifiutano di conformarsi. L’8 novembre parte il suo tour nei teatri. «C'è un'aggressività nei confronti delle donne che va avanti da secoli e secoli e che si esprime con vari livelli di ferocia. Però siamo tutte unite e su questo non dobbiamo arretrare di un centimetro»
«Katherina Hetzeldorfer, Ecate, Diana, Ildegarda di Bingen, Brigid sono distantissime tra loro, ma tutte rappresentano archetipi di femminilità alternativa. Vanno a scardinare stereotipi, una visione conformata, sono lì per restituire alle donne, ma non solo, un senso di libertà e di difesa della propria identità». Francesca Michielin ha scelto queste figure per il suo nuovo, Magia Nera, in uscita il 30 ottobre. Katherina Hetzeldorfer, condannata a morte per la sua omosessualità nel Quattrocento