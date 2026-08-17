Il caso francese

Social e responsabilità figlia di nessuno, si può raddrizzare un sistema nato storto?

Stefano Balassone
Stefano Balassone
Stefano Balassone
Segui Domani su Google
17 agosto 2026 • 19:41

Tra lotta agli account anonimi e tutele per i più giovani, la Francia cercherà di scrivere una legge bis che sfugga alle obiezioni della Corte Costituzionale circa il blocco ai social da parte dei minori di 15 anni. La stessa difficoltà si presenterà in ogni paese europeo

Il governo francese cercherà di scrivere una legge bis che sfugga alle obiezioni della Corte Costituzionale circa il blocco ai social da parte dei minori di 15 anni attuato, a colpi di proclami e, implicitamente, a suon di multe, ai social che mancano di attuarlo. Pensiamo che la medesima difficoltà si presenterà in ogni paese europeo che tenterà la stessa mossa. Quindi il momento di parlarne, guardando alla sostanza, è ora. La misura, vede contrari – c’è da scommetterci – i minori, ma risponde

Stefano Balassone
Stefano Balassone
Stefano Balassone

Critico, produttore e autore televisivo. Le sue pubblicazioni: La TV nel mercato globale, 2000, Come cavarsela in TV, 2001, Piaceri e poteri della TV, 2004, Odiens, sbirciando l'Italia dal buco dell'auditel, (2014).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE