Freezer e aerei in crisi. Chissà cosa ricorderemo tra molti anni

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Da alcuni anni, sicuramente dal Covid, ho la sensazione che compaiano spesso nelle nostre vite associazioni fra oggetti di cui a distanza di tempo sarà difficile ricostruire il senso

In questi giorni, mentre leggiamo delle minacce di bombe su molti aerei europei, ci passano per la testa domande come: ma quelli che attaccano i freezer dei supermercati sono gli stessi che mandano email dicendo di aver messo delle bombe nei cieli? Mentre scrivo non c’è nulla di chiaro, e io non ho certo le competenze per chiarire alcunché. Mi interessa l’accostamento, non il reale collegamento. Voglio mettermi seduta in un angolo tranquillo e parlare del fatto che la contemporaneità ci presenta