Soldi e sentimento

Freezer e aerei in crisi. Chissà cosa ricorderemo tra molti anni

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
07 novembre 2026 • 16:18
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Da alcuni anni, sicuramente dal Covid, ho la sensazione che compaiano spesso nelle nostre vite associazioni fra oggetti di cui a distanza di tempo sarà difficile ricostruire il senso

In questi giorni, mentre leggiamo delle minacce di bombe su molti aerei europei, ci passano per la testa domande come: ma quelli che attaccano i freezer dei supermercati sono gli stessi che mandano email dicendo di aver messo delle bombe nei cieli? Mentre scrivo non c’è nulla di chiaro, e io non ho certo le competenze per chiarire alcunché. Mi interessa l’accostamento, non il reale collegamento. Voglio mettermi seduta in un angolo tranquillo e parlare del fatto che la contemporaneità ci presenta

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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