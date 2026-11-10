Splendida Cornice, un pezzo d’autore in una tv che non brilla

Il salotto di Geppi Cucciari ripartito su Rai 3 il giovedì sera in prime time, è un luogo popolato di leggerezza pensante, di una profondità che non è autocelebrativa ma tende, dove possibile, a includere e allargare

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La nuova stagione di Splendida cornice di Geppi Cucciari è cominciata con un omaggio al servizio pubblico e alla sua storia: il bianco e nero del varietà, la sigla di Canzonissima del 1971 (la Carrà e il Chissà se va…) rivisitata, i riferimenti continui alla Rai 3 di un tempo, quando si sperimentava, si tracciavano strade, si aveva l’idea di una rete identitaria, ma non chiusa nel fortino. Splendida cornice è un programma che risalta nel panorama televisivo non proprio brillante delle ultime s