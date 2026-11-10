il programma di rai 3

Splendida Cornice, un pezzo d’autore in una tv che non brilla

Paolo Carelli
10 novembre 2026 • 19:07
Segui Domani su Google

Il salotto di Geppi Cucciari ripartito su Rai 3 il giovedì sera in prime time, è un luogo popolato di leggerezza pensante, di una profondità che non è autocelebrativa ma tende, dove possibile, a includere e allargare

La nuova stagione di Splendida cornice di Geppi Cucciari è cominciata con un omaggio al servizio pubblico e alla sua storia: il bianco e nero del varietà, la sigla di Canzonissima del 1971 (la Carrà e il Chissà se va…) rivisitata, i riferimenti continui alla Rai 3 di un tempo, quando si sperimentava, si tracciavano strade, si aveva l’idea di una rete identitaria, ma non chiusa nel fortino. Splendida cornice è un programma che risalta nel panorama televisivo non proprio brillante delle ultime s

Paolo Carelli
Paolo Carelli
Paolo Carelli

Paolo Carelli è ricercatore presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi su televisione e comunicazione nelle sedi di Milano e Brescia. Svolge attività di ricerca presso il CeRTA - Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dello stesso ateneo ed è titolare del corso di "Storia della tv italiana" al Master "Fare Tv. Management del Broadcasting e dello Streaming"