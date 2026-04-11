L’intervista

Gigi Riva: «In guerra ci si aggrappa alla vita, a Sarajevo le vite sono state cristallizzate»

Mattia Insolia
11 aprile 2026 • 15:15

In C’era l’amore a Sarajevo, Riva torna idealmente in quella città e in quegli anni, ma lo fa spostando il fuoco: la guerra non più soltanto come accumulo di orrore, ma come spazio paradossale in cui, accanto alla distruzione, si sprigiona una forma radicale e insopprimibile di vita.

Gigi Riva ha attraversato alcuni dei luoghi più lacerati della Storia recente, portando con sé uno sguardo capace di tenere insieme testimonianza e racconto. È stato inviato di guerra negli anni Novanta, e in particolare nei Balcani dove ha seguito da vicino l’assedio di Sarajevo e le sue conseguenze. La sua scrittura si muove su un crinale delicato: quello tra cronaca e memoria, tra la necessità di documentare e quella, più sottile, di comprendere. In C’era l’amore a Sarajevo, Mondadori Strade

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Mattia Insolia
Mattia Insolia
Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 