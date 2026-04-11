Gigi Riva: «In guerra ci si aggrappa alla vita, a Sarajevo le vite sono state cristallizzate»

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Gigi Riva ha attraversato alcuni dei luoghi più lacerati della Storia recente, portando con sé uno sguardo capace di tenere insieme testimonianza e racconto. È stato inviato di guerra negli anni Novanta, e in particolare nei Balcani dove ha seguito da vicino l’assedio di Sarajevo e le sue conseguenze. La sua scrittura si muove su un crinale delicato: quello tra cronaca e memoria, tra la necessità di documentare e quella, più sottile, di comprendere. In C’era l’amore a Sarajevo, Mondadori Strade